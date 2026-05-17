Orsa con due cuccioli avvistata sopra Monte Terlago
Un'orsa con due cuccioli è stata avvistata sopra Monte Terlago in un'osservazione a distanza. Si tratta di un avvistamento che non ha comportato alcun intervento o presenza diretta di operatori, ma che comunque ha attirato l’attenzione di chi si trovava nella zona. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti, che monitorano costantemente la presenza di grandi mammiferi nel territorio. Fino a questo momento, non risultano situazioni di rischio o di contatto diretto con le persone.
Nulla più che un semplice avvistamento, peraltro a distanza, ma più che sufficiente per fare notizia e per tenere alta l’attenzione. È quanto successo nella mattina di venerdì 15 maggio, quando in zona Fogolari, sopra Monte Terlago, c’è stato l’avvistamento – immortalato in foto – di un’orsa con. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
A Once-in-a-Lifetime Photo: Bear Cubs Framed by Mount Rainier
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