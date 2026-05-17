Orsa con due cuccioli avvistata sopra Monte Terlago

Un'orsa con due cuccioli è stata avvistata sopra Monte Terlago in un'osservazione a distanza. Si tratta di un avvistamento che non ha comportato alcun intervento o presenza diretta di operatori, ma che comunque ha attirato l’attenzione di chi si trovava nella zona. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti, che monitorano costantemente la presenza di grandi mammiferi nel territorio. Fino a questo momento, non risultano situazioni di rischio o di contatto diretto con le persone.

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