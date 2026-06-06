Processo orsa Amarena il Parco nazionale d' Abruzzo escluso dalle parti civili

Il processo riguardante l’uccisione dell’orsa Amarena, avvenuta tre anni fa a San Benedetto dei Marsi, prosegue con una novità. Il Parco nazionale d’Abruzzo è stato escluso dal ruolo di parte civile nel procedimento. La decisione è stata comunicata in aula, mentre il procedimento continua con le parti coinvolte.

Nuovo capitolo nel procedimento giudiziario per l'uccisione dell'orsa Amarena, avvenuta tre anni fa a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila). Il giudice del tribunale di Avezzano ha respinto la richiesta del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) di costituirsi parte civile nel processo a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Processo uccisione orsa Amarena: escluse 23 parti civili, clamorosa quella della Parco nazionale

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