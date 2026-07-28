Lorenzo Polli non solo prostitute | nelle carte spuntano armi e legami con la ‘ndrangheta
Nell'inchiesta condotta dalla squadra mobile di Como e coordinata dalla procura di Milano sono emersi centri benessere e appartamenti privati usati come case d’appuntamento. Tra le carte dell’indagine sono stati trovati anche riferimenti a presunti legami con la ‘ndrangheta e armi. La procura ha aperto un’indagine per approfondire i collegamenti tra le attività di prostituzione e la criminalità organizzata.
Milano, 28 luglio 2026 – Centri benessere e appartamenti privati trasformati in case d’appuntamento: nell’inchiesta condotta dalla squadra mobile di Como, coordinata dalla procura di Milano (aggiunta Bruna Albertini, pm Pietro Paolo Mazza) spuntano anche presunti legami con la criminalità organizzata. I contatti. Gli investigatori puntano la lente su Lorenzo Polli, 57enne italiano, presunto capo dell’associazione per delinquere che avrebbe gestito una rete di sfruttamento della prostituzione a Milano. L’uomo, secondo quanto affermato nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Rossana Mongiardo, avrebbe avuto anche "la disponibilità di armi da fuoco" e "collegamenti" pure con un "pluripregiudicato per traffico di stupefacenti" legato "a cosche di 'ndrangheta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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