Lorenzo Polli non solo prostitute | nelle carte spuntano armi e legami con la ‘ndrangheta

Notizia in breve

Nell'inchiesta condotta dalla squadra mobile di Como e coordinata dalla procura di Milano sono emersi centri benessere e appartamenti privati usati come case d’appuntamento. Tra le carte dell’indagine sono stati trovati anche riferimenti a presunti legami con la ‘ndrangheta e armi. La procura ha aperto un’indagine per approfondire i collegamenti tra le attività di prostituzione e la criminalità organizzata.