La droga dal Belgio la base ad Aprilia | 19 arresti I legami con la ' ndrangheta

Nell'ambito di un'operazione condotta dalle forze dell'ordine, sono stati arrestati 19 soggetti coinvolti in un traffico internazionale di droga proveniente dal Belgio e gestito da una base situata ad Aprilia. L'indagine ha portato alla scoperta di un'organizzazione che si occupava anche di estorsione, ricettazione e del porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Sono stati sequestrati vari quantitativi di sostanze stupefacenti e armi, mentre si approfondiscono i legami con la 'ndrangheta.

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Associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo. Nasce da una costola di Assedio l'operazione che travolge ancora la città di Aprilia con una nuova ondata di arresti scattata alle prime luci dell'alba di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Droga, mitragliatori e legami con la 'ndrangheta scoperti ad Aprilia: 19 arrestati19 persone sono state arrestate nel corso di una vasta operazione dei Carabinieri, che ha colpito una rete criminale attiva tra Aprilia e diversi... 19 arresti: ‘Ndrangheta usa i detenuti per droga edUna vasta operazione di polizia giudiziaria ha coinvolto 19 indagati tra Catanzaro, Crotone e l’Isola di Capo Rizzuto, con arresti eseguiti anche... Droga dal Belgio, armi e minacce: maxi blitz dei Carabinieri tra Aprilia, Cisterna e il litorale romanoDiciannove arresti nell’inchiesta della DDA di Roma: il gruppo avrebbe gestito traffici di cocaina, hashish e marijuana tra Latina, Roma, Umbria e Piemonte ... latinaoggi.eu Ingente traffico di droga tra la Francia e il Belgio: arrestati due latitanti a Parma e nella BassaI carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma, con pattuglie delle Compagnie di Parma e Fidenza, hanno arrestato due uomini dell’Est Europa, latitanti da mesi e ritenuti parte di un’associazione cri ... gazzettadiparma.it