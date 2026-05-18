A Aprilia, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di 19 persone coinvolte in un traffico di droga a livello internazionale, in attività di estorsione e nel possesso di armi da fuoco. Durante le indagini sono stati sequestrati mitragliatori e sostanze stupefacenti, e sono stati individuati legami con la 'ndrangheta. L'operazione ha interessato anche altre città, svelando una rete criminale attiva nel territorio.

19 persone sono state arrestate nel corso di una vasta operazione dei Carabinieri, che ha colpito una rete criminale attiva tra Aprilia e diversi comuni italiani. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. di Roma su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, con l’accusa di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione e detenzione illegale di armi. Operazione coordinata in diverse province Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata all’alba di oggi e ha coinvolto numerosi centri: Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno, Ciampino, Anzio, Velletri, Amelia, Cappadocia, Sant’Agata del Bianco e Castelletto Sopra Ticino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Droga, mitragliatori e legami con la 'ndrangheta scoperti ad Aprilia: 19 arrestati

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