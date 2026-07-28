L’Oman la proposta all’Iran su Hormuz la mediazione | l’ipotesi della sponda cinese

L’Oman ha avanzato una proposta per consentire la navigazione nello Stretto di Hormuz, cercando di ridurre le tensioni tra Stati Uniti e Iran. La proposta mira a favorire l’apertura delle rotte marittime in un momento di stallo, dopo il fallimento del memorandum di pace di Islamabad e la sospensione dei raid tra Iran e Paesi del Golfo, che erano durati circa due settimane. Si ipotizza anche un coinvolgimento cinese come possibile mediatore in questa iniziativa.

L’ Oman torna in campo con una proposta di apertura alla navigazione dello Stretto di Hormuz volta a frenare la conflittualità tra Usa e Iran in un contesto di grande stallo ove il memorandum di pace di Islamabad è collassato ma sono fermi anche i raid che per circa due settimane sono imperversati tra Repubblica Islamica e Paesi del Golfo. E si può intravedere nella filigrana del tentativo di risolvere la crisi scoppiata il 28 febbraio scorso con l’assalto israelo-americano a Teheran la dinamica plasmata da una rinnovata relazione tra l’Oman e un attore irrinunciabile del sistema-mondo: la Cina. La proposta dell’Oman. Andiamo con ordine.... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Alerta Global: Tensión en Ormuz, Crisis Petrolera y Mediación de Pakistán

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