La proposta dell’Oman all’Iran per la gestione congiunta di Hormuz
L’Oman ha avanzato all’Iran una proposta per un meccanismo condiviso di gestione dello stretto di Hormuz, con tariffe volontarie. La proposta prevede che Teheran non abbia il controllo esclusivo sulla via navigabile. Secondo quanto riportato, la soluzione ha il supporto degli altri paesi della regione. La proposta è stata comunicata tramite un documento inviato all’Iran, e mira a stabilire una gestione congiunta dello stretto.
L’ Oman ha presentato all’ Iran una proposta per un meccanismo congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Lo scrive Reuters, spiegando che la soluzione avanzata da Muscat, in base alla quale Teheran non eserciterebbe il controllo esclusivo sulla via navigabile, gode del sostegno degli altri Paesi della regione. Nel fine settimana gli Stati Uniti hanno improvvisamente sospeso la massiccia campagna di attacchi aerei contro l’Iran, alimentando le speranze di una soluzione diplomatica che consenta la ripresa del traffico marittimo a Hormuz. La proposta omanita, sottolinea Reuters, ricalca il meccanismo già... 🔗 Leggi su Lettera43.it
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