La proposta dell’Oman all’Iran per la gestione congiunta di Hormuz

Notizia in breve

L’Oman ha avanzato all’Iran una proposta per un meccanismo condiviso di gestione dello stretto di Hormuz, con tariffe volontarie. La proposta prevede che Teheran non abbia il controllo esclusivo sulla via navigabile. Secondo quanto riportato, la soluzione ha il supporto degli altri paesi della regione. La proposta è stata comunicata tramite un documento inviato all’Iran, e mira a stabilire una gestione congiunta dello stretto.