Stretto di Hormuz la proposta dell’Oman | gestione condivisa con l’Iran con tariffe volontarie

L'Oman ha proposto all'Iran di gestire congiuntamente lo Stretto di Hormuz, utilizzando tariffe volontarie. La proposta prevede un meccanismo condiviso per il controllo delle rotte marittime, con tariffe che le parti potrebbero concordare volontariamente. La proposta è stata presentata all'Iran senza dettagli su eventuali accordi o tempistiche. La gestione dello stretto resta un punto cruciale per il traffico petrolifero internazionale.

Gestire lo Stretto di Hormuz attraverso un meccanismo che prevede tariffe volontarie. Questa è la proposta presentata dall’ Oman all’ Iran. L’idea è quella di un meccanismo regionale congiunto che permetta di gestire lo Stretto, diventato centrale negli equilibri internazionali soprattutto sul fronte energetico, tra prezzi del petrolio e costo del gas cresciuti a dismisura con la guerra nel Golfo. Reuters spiega che il meccanismo si baserebbe su tariffe volontarie. La proposta dell’Oman gode del sostegno regionale e prevede che l’Iran non eserciterebbe il controllo esclusivo dello Stretto. Il documento dell’Oman ricalca quanto avviene con la... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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A proposta do Irã para reabrir o Estreito de Ormuz - Lejeune Mirhan e Rose Martins

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