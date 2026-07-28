lo spin doctor di parigi

Una settimana prima di comparire su CNews, ho ricevuto un messaggio WhatsApp da un numero sconosciuto. La persona scriveva di voler incontrarmi per un “ritratto”. Non ci sono altri dettagli sul contenuto della proposta o sulle intenzioni dietro il messaggio. La comunicazione è arrivata senza preavviso, senza spiegazioni o riferimenti specifici.

Una settimana prima della mia apparizione su CNews, ho ricevuto un messaggio WhatsApp da un numero sconosciuto. L’autore proponeva di incontrarmi «in vista di un ritratto». Dicendosi bersaglio di «voci e tentativi di destabilizzazione», il mittente si dichiarava pronto a raccontare «tutta la verità, in totale trasparenza» su una vicenda delicata: un video in cui lo si vede «assumere cocaina». Il messaggio non era firmato. Ma era facile intuire chi l’avesse scritto. Quella mattina di maggio, incontro Jublin nella saletta riservata di un ristorante. Sembra un eroe di Visconti: camicia bianca, pochette di seta e capelli ondulati. Gli mancava la visibilità? «Ho voglia di espormi», dice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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