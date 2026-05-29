Star City lo spin-off sovietico di For All Mankind è un esperimento misteriosamente riuscito

Dal 29 maggio sono disponibili su Apple TV i primi due episodi di Star City, lo spin-off sovietico di For All Mankind. La serie, un mix di thriller, dramma, fantascienza e ucronia, si compone di otto episodi in totale, con nuovi episodi ogni venerdì fino al 10 luglio. La produzione si presenta come un esperimento misteriosamente riuscito, collegato alla serie originale.

Dal 29 maggio su Apple TV sono disponibili in streaming i primi due episodi su otto totali (gli altri usciranno uno a settimana ogni venerdì fino al 10 luglio) di Star City, serie tv thriller-drammatica-fantascientifica-ucronica nata come spin-off di For All Mankind, una delle migliori serie di. 🔗 Leggi su Today.it

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STAR CITY (2026) | Trailer italiano della serie spin-off di For All Mankind | APPLE TV

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Titolo del quarto episodio di Star City... uh oh reddit

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