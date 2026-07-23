Comcast accelera su Peacock e annuncia lo spin-off di NBCUniversal e Sky

Da digital-news.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Comcast ha annunciato che Peacock ha registrato un utile nel secondo trimestre del 2026. Inoltre, l’azienda ha comunicato l’intenzione di separare NBCUniversal e Sky in due società indipendenti. La decisione riguarda la creazione di due entità autonome, senza specificare i tempi previsti. La mossa segue le strategie di espansione e diversificazione del gruppo nel settore dei media e delle piattaforme di streaming. La separazione mira a rafforzare le singole divisioni e a ottimizzare la gestione delle risorse.

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Comcast chiude il secondo trimestre 2026 con Peacock in utile e prepara la separazione di NBCUniversal e Sky in due società autonome. L'universo Comcast sta attraversando una fase di profonda mutazione strutturale che i risultati del secondo trimestre 2026 descrivono con estrema precisione tra successi storici nello streaming e una riorganizzazione societaria destinata a riscrivere i confini del gruppo. Il colosso di Filadelfia ha. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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