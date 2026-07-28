L' Italia scrive la storia degli EUG | Salerno capitale europea dello sport universitario

Gli European Universities Games 2026 si sono svolti a Salerno, segnando la prima volta in Italia che questa importante manifestazione continentale dedicata agli studenti-atleti si tiene nel paese. La competizione ha riunito atleti universitari provenienti da diverse nazioni, trasformando la città campana in un centro di scambio tra sport, formazione e cultura.

Gli European Universities Games 2026 hanno portato per la prima volta in Italia la più importante manifestazione continentale dedicata agli studenti-atleti, trasformando Salerno e la Campania in un punto di incontro tra sport, formazione, cultura e dialogo internazionale. Fino al 1° agosto il Campus dell’Università degli Studi di Salerno sarà il cuore pulsante dello sport universitario europeo., Dopo la spettacolare Cerimonia di Apertura del 18 luglio in Piazza della Libertà, i Giochi sono entrati nel vivo con numeri che raccontano la dimensione di un evento senza precedenti: oltre 4.500 studenti-atleti, provenienti da 31 Paesi europei, rappresentano circa 400 università, impegnate in più di 1. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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