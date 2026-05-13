Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 Città Parthenope Sport in Tour parte dalla Rotonda Diaz
A Napoli è partito il tour “Città Parthenope Sport in Tour”, un evento che celebra la designazione della città come Capitale Europea dello Sport 2026. La manifestazione ha preso il via dalla Rotonda Diaz, coinvolgendo diverse iniziative sportive e culturali per promuovere lo sport tra i cittadini. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e sportivi locali, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità nel progetto.
Parte dalla Rotonda Diaz Città Parthenope Sport in Tour, l’evento di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Parte dalla Rotonda Diaz, sabato 16 maggio, alle 10:30, l’itinerario di “Città Parthenope Sport in Tour” organizzato dall’ASD Kemy per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. In occasione della tappa di apertura, il progetto sarà presentato alla stampa. All’incontro con i giornalisti, insieme agli organizzatori di “Città Parthenope Sport in Tour” Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco, parteciperanno l’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il Referente Giovani e Sport di Città...🔗 Leggi su 2anews.it
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