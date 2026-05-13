Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 Città Parthenope Sport in Tour parte dalla Rotonda Diaz

A Napoli è partito il tour “Città Parthenope Sport in Tour”, un evento che celebra la designazione della città come Capitale Europea dello Sport 2026. La manifestazione ha preso il via dalla Rotonda Diaz, coinvolgendo diverse iniziative sportive e culturali per promuovere lo sport tra i cittadini. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e sportivi locali, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità nel progetto.

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