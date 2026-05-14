Un rappresentante di un noto rivenditore di articoli sportivi ha annunciato l'apertura di un nuovo punto vendita all’interno di una stazione ferroviaria di Napoli. La decisione coincide con il riconoscimento della città come Capitale europea dello Sport. L’evento si inserisce in un periodo caratterizzato da iniziative dedicate allo sport che coinvolgono la città. La nuova apertura è stata annunciata in occasione di questa concomitanza.

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “Quest'anno è un anno molto particolare e siamo davvero contenti di aprire in questa location, praticamente all'interno della stazione di Napoli, proprio mentre la città è Capitale europea dello Sport. Per noi significa essere tra i primi ad accogliere chi arriva in città, sia per partecipare agli eventi organizzati dall'amministrazione e dai partner, sia semplicemente come turista, e far percepire immediatamente che Napoli sta vivendo una stagione speciale”. Lo ha dichiarato Fulvio Matteoni, responsabile Relazioni esterne di Decathon, a margine della tavola rotonda dedicata allo sport come strumento di inclusione e partecipazione sociale, organizzata alla Galleria Garibaldi in vista dell'apertura del nuovo store prevista il 15 maggio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Matteoni (Decathlon): "Napoli capitale europea dello sport occasione straordinaria per la città"

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