Il 28 luglio 2026, Roberto Mancini è tornato ad allenare la nazionale italiana di calcio, dopo l'annuncio del presidente della FIGC. In passato, aveva guidato la squadra alla vittoria agli Europei 2020, ma poi la qualificazione ai Mondiali è sfumata. Nelle estati del 2023, si è dimesso e ha scelto di trasferirsi in Arabia. La sua carriera è stata caratterizzata da successi e controversie.

Roberto Mancini, tornato ad allenare la nazionale italiana di calcio da oggi martedì 28 luglio 2026 dopo l'annuncio del presidente della Figc Malagò, è una delle figure più carismatiche, vincenti e discusse del calcio italiano moderno. Tra le personalità più influenti sia da calciatore che da allenatore, il suo profilo combina grande eleganza tattica, attenzione al talento e una storia di successi ed edizioni controverse. Il profilo da allenatore e il legame con la Nazionale Il trionfo a Euro 2020: nominato Commissario Tecnico dell'Italia nel 2018 dopo la dolorosa mancata qualificazione ai Mondiali di Russia, Mancini ha guidato la Nazionale a un'epica rinascita. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - L'Italia e il ritorno del "Mancio": dalla vittoria ad Euro 2020, al flop qualificazione Mondiale. Fino ad arrivare alle dimissioni nell'estate del 2023 e alla "fuga" in Arabia

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Bosnia - Italia 5-2 (dcr): gli Highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

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