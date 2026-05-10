Blitz del Como al Bentegodi | il gol del Douvikas vale la vittoria sul Verona e una storica qualificazione alle coppe europee
Nel match tra Verona e Como, il risultato finale è stato 0-1 a favore dei lombardi. Il gol decisivo è stato segnato al 26° minuto della ripresa da Douvikas, che ha permesso alla squadra di ottenere la vittoria e di qualificarsi per le coppe europee. I padroni di casa hanno schierato un modulo 3-5-2, con Montipò tra i pali e Nelsson, Edmundsson e Valentini in difesa.
Verona - Como 0-1 Marcatore: 26'st Douvikas Verona (3-5-2): Montipò 6; Nelsson 6, Edmundsson 5.5, Valentini 6.5; Belghali 5.5 (36'st Vermesan sv), Akpa Akpro 6 (36'st Isaac sv), Gagliardini 6, Bernede 6.5 (18'st Lovric 6), Frese 6; Suslov 5.5, Bowie 5.5. In panchina: Perilli, Toniolo, Sarr, Bradaric, Lirola, Slotsager, Harroui, Cham, De Battisti, Ajayi, Al-Musrati. Allenatore: Sammarco 6. Como (4-2-3-1): Butez 6; Vojvoda 5.5 (1'st Smolcic 6), Diego Carlos 6.5, Kempf 6, Valle 6 (36'pt Moreno 6); Da Cunha 6.5, Perrone 6 (1'st Caqueret 6); Diao 5.5 (36'st Van der Brempt sv), Paz 5.5, Rodriguez 5.5 (1'st Baturina 5.🔗 Leggi su Feedpress.me
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