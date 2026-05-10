Blitz del Como al Bentegodi | il gol del Douvikas vale la vittoria sul Verona e una storica qualificazione alle coppe europee

Nel match tra Verona e Como, il risultato finale è stato 0-1 a favore dei lombardi. Il gol decisivo è stato segnato al 26° minuto della ripresa da Douvikas, che ha permesso alla squadra di ottenere la vittoria e di qualificarsi per le coppe europee. I padroni di casa hanno schierato un modulo 3-5-2, con Montipò tra i pali e Nelsson, Edmundsson e Valentini in difesa.

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