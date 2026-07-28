L’Italia di Roberto Mancini ha concluso il suo ciclo con una sconfitta in una partita di qualificazione europea, seguito da un trasferimento in Arabia Saudita. La squadra aveva vinto il campionato europeo, ma poi ha subito una serie di risultati negativi. Durante il percorso, ci sono stati momenti di successo e di difficoltà, culminati con l’addio di Mancini e il suo trasferimento in un altro paese.

Un’epopea iniziata come la più bella delle favole e finita tra veleni e un addio che brucia ancora. La storia di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia ha vissuto picchi molto alti. Quel 2021 indimenticabile, la notte di Wembley contro l'Inghilterra, la coppa alzata al cielo e un gioco spumeggiante che aveva fatto innamorare di nuovo un intero Paese. In mezzo, un record destinato a rimanere scolpito nella storia: 37 risultati utili consecutivi, poi superato recentemente dalla Spagna mondiale. Il "Mancio" era l'uomo della provvidenza, il condottiero della rinascita azzurra dopo la tragedia della mancata qualificazione a Russia 2018. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Dal trionfo europeo alla Macedonia del Nord e alla fuga in Arabia: i top e flop del Mancini azzurro

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