L’istruzione genera sviluppo

Durante un intervento sul legame tra cultura ed economia, il direttore di una fondazione teatrale ha affermato che l’inserimento dell’arte e del canto lirico italiano nel patrimonio culturale immateriale dell’Unesco ha portato attenzione al valore economico della cultura.

A margine di un intervento dedicato al rapporto tra cultura ed economia, Andrea Erri (foto), direttore della Fondazione Teatro La Fenice ha spiegato come l’ingresso dell’arte, del canto lirico italiano nel patrimonio culturale immateriale dell’Unesco abbia riportato al centro il tema del valore economico della cultura. "Recentemente - racconta il direttore -, grazie alla collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, abbiamo realizzato un’analisi d’impatto per verificare se sia vero quel luogo comune secondo cui "con la cultura non si mangia" oppure se la cultura generi realmente sviluppo economico. A fronte di un investimento di 20 milioni di euro, si genera un impatto economico superiore agli 80 milioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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