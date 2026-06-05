Una ricerca sul plurilinguismo e lo sviluppo d’impresa è stata presentata a Oslo dalla laurea magistrale “LIMS - Lingue per l’Impresa e lo Sviluppo”. La presentazione è avvenuta durante un evento dedicato all’innovazione nel settore. La professoressa Silvia Calamai, presidente del corso di laurea, ha partecipato come relatrice. La ricerca analizza come il multilinguismo possa influenzare le strategie di crescita aziendale. L’evento ha coinvolto studenti e professionisti del settore.

Arezzo, 5 giugno 2026 – La professoressa Silvia Calamai, presidente del Corso di laurea magistrale in Lingue per l’Impresa e lo Sviluppo (LIMS, classe LM-38) dell’Università di Siena, e le professoresse Alessandra Carbone e Ornella De Nigris, componenti del Comitato per la didattica dello stesso corso di studi, hanno partecipato a Oslo (Norvegia) al convegno internazionale “The Power of Language(s): Communication Dynamics in Contemporary Organizing”, svoltosi dal 26 al 29 maggio 2026. Il paper scientifico selezionato per la conferenza, intitolato “Multilingual communication, business and development: an interdisciplinary approach from the LIMS MA Program”, è stato presentato il 27 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La laurea magistrale “LIMS - Lingue per l’Impresa e lo Sviluppo” protagonista a Oslo con uno studio sul plurilinguismo e lo sviluppo d’impresa

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