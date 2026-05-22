Spesa per l’Istruzione al 4% del Pil Istruzione Secondaria aumentata di 10miliardi di euro in 10 anni I dati ISTAT

Negli ultimi dieci anni, la spesa pubblica dedicata all’istruzione in Italia si è mantenuta intorno al 4% del Prodotto Interno Lordo, con una leggera ripresa dopo il calo causato dalla pandemia. In particolare, la spesa per la scuola secondaria è aumentata di circa 10 miliardi di euro nello stesso periodo. I dati forniti dall’ISTAT mostrano che, nonostante le variazioni, il settore ha visto una stabilità generale nel suo finanziamento rispetto alla dimensione dell’economia nazionale.

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