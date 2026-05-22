Spesa per l’Istruzione al 4% del Pil Istruzione Secondaria aumentata di 10miliardi di euro in 10 anni I dati ISTAT
Negli ultimi dieci anni, la spesa pubblica dedicata all’istruzione in Italia si è mantenuta intorno al 4% del Prodotto Interno Lordo, con una leggera ripresa dopo il calo causato dalla pandemia. In particolare, la spesa per la scuola secondaria è aumentata di circa 10 miliardi di euro nello stesso periodo. I dati forniti dall’ISTAT mostrano che, nonostante le variazioni, il settore ha visto una stabilità generale nel suo finanziamento rispetto alla dimensione dell’economia nazionale.
Negli ultimi dieci anni la spesa pubblica per l’istruzione in Italia ha mantenuto un andamento sostanzialmente stabile rispetto al Pil, con una lieve ripresa dopo il calo registrato durante la fase pandemica. È quanto emerge dai dati Istat sui conti economici della Pubblica amministrazione relativi al periodo 2015-2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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