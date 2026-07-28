L' Inter non molla Romero | c' è distanza ma ora i nerazzurri non hanno più fretta

L'Inter sta ancora trattando per l'acquisto di Cristian Romero, nonostante abbia quasi concluso l'acquisto di John Stones. La trattativa con il difensore argentino prosegue, anche se tra le parti si registra una certa distanza. Attualmente, i nerazzurri non hanno fretta di chiudere l'operazione.

L'Inter non molla Cristian Romero. I nerazzurri, anche dopo aver virtualmente chiuso l'acquisto di John Stones, continuano a lavorare sull'argentino. Una scelta che si spiega a livello tecnico ma anche dal punto di vista numerico: a giugno gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian hanno lasciato una voragine nella retroguardia dei campioni d'Italia. Per colmare questi buchi Ausilio e Marotta avevano già messo in conto di dover acquistare due difensori in questa sessione di mercato: uno è l'ex City, arrivato a parametro zero, l'altro potrebbe essere proprio il Cuti., La trattativa per portare a Milano l'ex Genoa, Atalanta e Juve è però tutt'altro che semplice. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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I nuovi contatti tra #Stones e l' #Inter hanno portato ad una chiusura ad un passo dell'affare, contratto biennale per il centrale. E non si molla la pista #Romero x.com

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