Il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato ha osservato una maggiore velocità nel processo legislativo sulla legge elettorale rispetto alla Camera, dove sono state svolte 70 audizioni. Al Senato, invece, sono state programmate solo 26 audizioni, suscitando dubbi sulla trasparenza del procedimento. Pirondini ha aggiunto che, nonostante la fretta, il gruppo intende opporsi a eventuali decisioni che ritiene ingiuste.

Luca Pirondini, capogruppo del M5s al Senato. La legge elettorale arriva a Palazzo Madama, cosa dobbiamo aspettarci? "Noto una fretta sospetta nel modo in cui stanno portando avanti il lavoro: al Senato sono state concesse solo 26 audizioni rispetto alle 70 della Camera. E hanno deciso di concentrarle tutte in una settimana, permettendo per la prima volta ai parlamentari di collegarsi da casa. Il centrodestra sarà online, svilendo la qualità del lavoro. La loro spaccatura è evidente". Stavolta non c’è voto segreto: farete ostruzionismo o proporrete modifiche? "Questa legge è inemendabile. I listini di nominati così come sono stati presentati sono uno schiaffo alla democrazia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pirondini (M5s): "Ora hanno fretta. Ma li fermeremo"

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