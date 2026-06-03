L’Inter cerca un sostituto di Dumfries, partito senza ancora aver trovato un nuovo esterno. La società ha accelerato le trattative per anticipare la concorrenza, in particolare per un calciatore italiano dell’Atalanta. La società ha già avviato contatti e sta valutando le offerte, con l’obiettivo di chiudere l’operazione prima che si alzi il prezzo. La trattativa resta aperta, ma l’Inter ha fretta di concludere.

di Paolo Moramarco Palestra, ora l’Inter ha fretta: senza Dumfries è sfida alla concorrenza per l’esterno italiano dell’Atalanta. La situazione. Con Denzel Dumfries ormai destinato a lasciare l’ Inter, il club di Viale della Liberazione ha individuato in Marco Palestra il rinforzo ideale per la fascia destra, trasformando l’operazione in una priorità di mercato. Secondo Sportmediaset, al momento le possibili concorrenti dalla Premier League non si sono ancora fatte avanti, ma non si esclude un interesse concreto da parte del Manchester City di Enzo Maresca nei prossimi giorni. Sullo sfondo resta il Newcastle, privo di coppe europee e non gradito al giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Palestra, ora l’Inter ha fretta: senza Dumfries, i nerazzurri devono anticipare la concorrenza sull’esterno dell’Atalanta

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ESCLUSIVA PALESTRA: l'INTER col pensiero DUMFRIES, l'ATALANTA alza il tiro

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