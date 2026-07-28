Limatola vertice tra Sindaco e Prefetto | rafforzati i controlli sul territorio

Da fremondoweb.com 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Sindaco di Limatola e il Prefetto hanno avuto un incontro per rafforzare i controlli sul territorio. Il Primo Cittadino ha ringraziato il Prefetto per la disponibilità e l’attenzione dimostrate, anche in questa occasione, nei confronti della comunità e delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

?In primo luogo, il Primo Cittadino intende esprimere un sentito ringraziamento al Prefetto Moscarella per l’immediata disponibilità, l’attenzione e la sensibilità dimostrate, anche in questa circostanza, nei confronti della comunità di Limatola e alle forze dell’ordine. Similmente pari gratitudine va al Ministro Piantedosi che tempestivamente si è informato dell’accaduto sollecitando tutte le azioni del caso.?”Voglio tuttavia rassicurare la cittadinanza: l’Amministrazione Comunale di Limatola ha reagito con assoluta prontezza. Ci siamo immediatamente interfacciati con le Istituzioni superiori per fare in modo che la risposta dello Stato sia rapida e incisiva. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

limatola vertice tra sindaco e prefetto rafforzati i controlli sul territorio
© Fremondoweb.com - Limatola, vertice tra Sindaco e Prefetto: rafforzati i controlli sul territorio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sicurezza, rinnovate le “zone rosse” e controlli rafforzati: scatta l’ordinanza del PrefettoIl Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha annunciato il rinnovo delle restrizioni nelle zone considerate a maggiore rischio nella città,...

Giugliano, 18enne ferito durante una rapina: il Prefetto dispone controlli straordinari sul territorioNella serata di giovedì 14 maggio a Giugliano, un giovane è stato ferito agli arti inferiori durante un tentativo di rapina di uno scooter.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web