Il Sindaco di Limatola e il Prefetto hanno avuto un incontro per rafforzare i controlli sul territorio. Il Primo Cittadino ha ringraziato il Prefetto per la disponibilità e l’attenzione dimostrate, anche in questa occasione, nei confronti della comunità e delle forze dell’ordine.

?In primo luogo, il Primo Cittadino intende esprimere un sentito ringraziamento al Prefetto Moscarella per l’immediata disponibilità, l’attenzione e la sensibilità dimostrate, anche in questa circostanza, nei confronti della comunità di Limatola e alle forze dell’ordine. Similmente pari gratitudine va al Ministro Piantedosi che tempestivamente si è informato dell’accaduto sollecitando tutte le azioni del caso.?”Voglio tuttavia rassicurare la cittadinanza: l’Amministrazione Comunale di Limatola ha reagito con assoluta prontezza. Ci siamo immediatamente interfacciati con le Istituzioni superiori per fare in modo che la risposta dello Stato sia rapida e incisiva. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Limatola, vertice tra Sindaco e Prefetto: rafforzati i controlli sul territorio

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