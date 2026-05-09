Sicurezza rinnovate le zone rosse e controlli rafforzati | scatta l’ordinanza del Prefetto

Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha annunciato il rinnovo delle restrizioni nelle zone considerate a maggiore rischio nella città, con un aumento dei controlli nelle aree più sensibili. Sono stati effettuati migliaia di controlli, con arresti e allontanamenti di persone ritenute problematiche. L’ordinanza del Prefetto prevede misure più stringenti per garantire la sicurezza pubblica e ridurre la presenza di soggetti sospetti.

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Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica fa il punto su controlli e ordinanze a Firenze: migliaia di verifiche, arresti e allontanamenti nelle aree più sensibili. Il Prefetto vara una nuova ordinanza di “vigilanza rafforzata” nei Quartieri 1, 2 e 5, sulla base della normativa 2026.Nel.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Firenze, sicurezza: rinnovate le “zone rosse”, scattano i controlli rafforzatiFIRENZE – La prefettura di Firenze conferma le ‘zone rosse’ in alcune aree della città, ossia stazioneferroviaria di Santa Maria Novella, via...