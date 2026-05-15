Nella serata di giovedì 14 maggio a Giugliano, un giovane è stato ferito agli arti inferiori durante un tentativo di rapina di uno scooter. In seguito a questo episodio, il Prefetto di Napoli ha deciso di aumentare i controlli nelle aree della città. La rapina si è verificata in un orario serale e ha coinvolto un 18enne. Le forze dell’ordine saranno impegnate in controlli straordinari per garantire maggiore presenza sul territorio.

Su disposizione della Prefettura, saranno attivati servizi straordinari di vigilanza e controllo con pattugliamenti interforze coordinati tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza nell’intera area giuglianese attraverso una presenza massiccia delle forze dell’ordine. Particolare attenzione sarà rivolta: alle principali arterie stradali, ai punti nevralgici della città, alle aree a maggiore densità commerciale e alle zone frequentate dai giovani. I controlli saranno mirati soprattutto al contrasto delle rapine e della circolazione di armi illegali, fenomeni che nelle ultime settimane stanno destando forte preoccupazione tra cittadini e commercianti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, 18enne ferito durante una rapina: il Prefetto dispone controlli straordinari sul territorio

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Giugliano, rapina a un distributore di benzina

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