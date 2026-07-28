Lilius Short Comedy Festival | Giuria e vincitori della 2° edizione
Il Parco Kennedy di Santa Marinella ha registrato il tutto esaurito venerdì 24 per la seconda edizione del Lilius Short Comedy Festival. La giuria ha deciso i vincitori della competizione, che ha visto partecipare diversi cortometraggi comici. La manifestazione si è svolta con pubblico presente e ha coinvolto diverse produzioni nel settore della commedia breve. La premiazione ha concluso l’evento, che ha attirato appassionati e professionisti del settore.
Il Lilius Short Comedy Festival conquista Santa Marinella, con un successo da tutto esaurito. Il Parco Kennedy di Santa Marinella è stato venerdì 24 luglio, il palcoscenico di un evento indimenticabile: la seconda edizione del Lilius Short Comedy Festival, che ha registrato un travolgente sold out con oltre 300 spettatori presenti, pronti a celebrare il meglio della comicità breve cinematografica. Una serata all’insegna della risata e della qualità artistica, condotta con maestria dal comico Pietro Sparacino, che ha saputo intrattenere il pubblico con la sua verve tipica, creando un ponte perfetto tra le opere in gara e gli spettatori. L’evento, organizzato dai direttori artistici Michele Marchionne e Matteo Stipa, insieme a Enzo Corisero e Gianluca Bucci, ha goduto del prezioso supporto del Comune di Santa Marinella. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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Questa sera venerdì 24 luglio, alle 21:30, presso il Parco Kennedy torna Lilius Short Comedy Festival, il festival di cortometraggi interamente dedicato alla commedia Entrata libera previa prenotazione a https://www.eventbrite.com/e/copy-of-lilius-short-comedy facebook
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