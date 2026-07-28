Lilius Short Comedy Festival | Giuria e vincitori della 2° edizione

Notizia in breve

Il Parco Kennedy di Santa Marinella ha registrato il tutto esaurito venerdì 24 per la seconda edizione del Lilius Short Comedy Festival. La giuria ha deciso i vincitori della competizione, che ha visto partecipare diversi cortometraggi comici. La manifestazione si è svolta con pubblico presente e ha coinvolto diverse produzioni nel settore della commedia breve. La premiazione ha concluso l’evento, che ha attirato appassionati e professionisti del settore.