Santa Marinella torna il Lilius Short Comedy Festival | cinque corti in gara

A Santa Marinella torna il Lilius Short Comedy Festival, con cinque cortometraggi in competizione. La serata, dedicata alla commedia, si terrà venerdì 24 luglio alle 21. Sono previsti quattro premi per i film in gara. L’evento si svolge in un luogo pubblico e si concentra sulla proiezione di film brevi che puntano a suscitare il sorriso. La manifestazione si svolge in una serata unica, dedicata al cinema comico.

Santa Marinella, 23 luglio 2026 – Cinque cortometraggi, quattro premi e una serata interamente dedicata al cinema che fa ridere. Venerdì 24 luglio alle 21.30, il Parco Kennedy di Santa Marinella ospiterà la seconda edizione del “ Lilius Short Comedy Festival ”. Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, la manifestazione torna all’interno del cartellone estivo sostenuto dal Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di dare visibilità alla commedia e ai nuovi talenti del cinema indipendente italiano. Lilius Short Comedy Festival, i cinque cortometraggi finalisti. A contendersi i riconoscimenti della seconda edizione saranno cinque... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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