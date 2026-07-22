Lilius Short Comedy Festival | la 2° edizione il 24 luglio
Il Lilius Short Comedy Festival si terrà il 24 luglio a Santa Marinella, alla sua seconda edizione. La serata sarà dedicata alla celebrazione del cortometraggio comico italiano. L’evento si svolgerà in una location specifica della città e prevede la proiezione di diversi cortometraggi con tematiche umoristiche. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sul programma completo.
Una serata per poter celebrare il cortometraggio comico italiano, segnatevi la data sul calendario: venerdì 24 luglio. Torna il Lilius Short Comedy Festival a Santa Marinella con la seconda edizione dedicata alla commedia. La seconda edizione del Lilius Short Comedy Festival. Una scena di Interferenze ©Parkour Una serata unica con cui cercheranno di consolidare il successo della prima edizione. Torna il Lilius Short Comedy Festival, il festival di cortometraggi interamente dedicato alla commedia organizzato da Lilius, realtà che promuove la comicità e il cinema indipendente. L’appuntamento è per venerdì 24 luglio, alle 21:30, presso il Parco Kennedy di Santa Marinella, con il supporto del Comune di Santa Marinella. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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