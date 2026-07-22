Lilius Short Comedy Festival | la 2° edizione il 24 luglio

Notizia in breve

Il Lilius Short Comedy Festival si terrà il 24 luglio a Santa Marinella, alla sua seconda edizione. La serata sarà dedicata alla celebrazione del cortometraggio comico italiano. L’evento si svolgerà in una location specifica della città e prevede la proiezione di diversi cortometraggi con tematiche umoristiche. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sul programma completo.