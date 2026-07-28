Un gruppo di manifestanti ha assaltato l’hub del gas di Mellitah in Libia, uno dei principali centri energetici del Mediterraneo. L’attacco ha provocato il completo arresto della produzione di gas, che viene esportato anche in Italia. L’area, che ospita anche attività di Eni, è stata occupata dai manifestanti in protesta contro il governo di Abdul Hamid Dbeibah. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli dell’intervento delle forze di sicurezza.

Il complesso di Mellitah, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo nel quale opera anche l’ Eni e dal quale parte il gas verso l’Italia, è stato preso d’assalto da un gruppo di manifestanti che protestano contro il governo di Abdul Hamid Dbeibah. L’azione ha portato al blocco dell’accesso dell’impianto – situato a circa 90 chilometri a ovest di Tripoli – e ha interrotto il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche della Libia. La notizia è stata diffusa sui social dalla Compagnia Elettrica Nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica, e la Compagnia petrolifera statale National Oil Corporation. “Questi eventi – aggiunge la Noc – hanno portato al completo arresto della produzione del giacimento di El Feel e influenzato o interrotto, anche parzialmente, la produzione di Wafa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libia, manifestanti assaltano l’hub del gas di Mellitah: “Completo arresto della produzione”

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