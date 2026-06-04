A sette giorni dall'inizio dei Mondiali di calcio, Città del Messico vive momenti di tensione. Manifestanti hanno abbattuto statue di calciatori e preso d’assalto i palazzi della politica. La polizia è intervenuta per contenere le proteste, che hanno coinvolto gruppi di cittadini insoddisfatti. Non sono stati riportati feriti gravi, ma l’area è stata messa sotto stretta sorveglianza. La situazione rimane instabile mentre le autorità cercano di gestire le manifestazioni in vista dell’apertura del torneo.

Ancora caos a Città del Messico a una settimana dall’inizio dei Mondiali di calcio che si svolgeranno tra Usa, Canada e Messico appunto: diverse proteste di insegnanti e giudici in pensione, chiusure stradali e lavori edili dell’ultimo minuto, anche ieri hanno provocato forti disagi a milioni di residenti, costretti a subire lunghi ritardi e complesse deviazioni dei percorsi quotidiani. Con il Paese centroamericano sotto i riflettori internazionali, dato che l’ 11 giugno si giocherà la partita inaugurale dei Mondiali tra Messico e Sudafrica nel rinnovato stadio Azteca della capitale, sindacati dei docenti e di altri settori hanno organizzato marce e bloccato le principali vie di circolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, caos in Messico a 7 giorni dal match inaugurale: manifestanti abbattono statue dei calciatori e assaltano i palazzi della politica

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Justa mundialista en CDMX: ¿Cuáles serán los cierres y alternativas viales para los partidos

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Mondiali 2026, caos a Città del Messico: proteste e blocchi stradali a pochi giorni dalla partita inaugurale x.com

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