Eni e la National Oil Corporation (NOC) della Libia hanno avviato la produzione di gas nel progetto Sabratha Compression. L’annuncio riguarda l’incremento della produzione di idrocarburi nel paese, risultato di una collaborazione tra le due compagnie. Il progetto mira a migliorare l’estrazione di gas e a incrementare la capacità produttiva nel settore energetico libico. La notizia segnala l’attuazione di un nuovo step nello sviluppo delle risorse nel territorio.

Avvio della Produzione di Idrocarburi in Libia. ROMA (ITALPRESS) – Eni, in collaborazione con la National Oil Corporation (NOC) della Libia, ha annunciato un’importante novità nel settore energetico. La joint venture Mellitah Oil & Gas ha infatti avviato con successo la produzione di idrocarburi grazie al Progetto Sabratha Compression. Questo sviluppo offshore, strategico per la Libia, mira a sostenere e incrementare la produzione di gas del giacimento Bahr Essalam, che si trova a circa 100 chilometri dalla costa libica. Dettagli del Progetto Sabratha Compression. Il Progetto Sabratha Compression prevede l’installazione di un nuovo modulo di compressione pesante, del peso di 1. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Eni e NOC potenziano la produzione di gas in Libia con il Progetto Sabratha Compression.

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