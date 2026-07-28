L' esordio di Mancini con il Bologna a 16 anni Gli amici il pub il tifo per la Fortitudo | Il primo giorno scappò da scuola

A 16 anni, il giocatore ha esordito con il Bologna. Arrivato a 13 anni da Jesi nel 1977, si unì al vivaio rossoblù. Ricorda di aver scappato da scuola il primo giorno, mentre nel tempo ha mantenuto il soprannome “Al ragazòl”. Fuori dal campo, gli amici e il tifo per la Fortitudo accompagnano la sua quotidianità, mentre in Italia è conosciuto come “Il Mancio”.

Per il resto d’Italia è «Il Mancio». A Bologna è sempre stato “Al ragazòl”. Così lo chiamavano quando, nel 1977, arrivò da Jesi a tredici anni per entrare nel vivaio rossoblù. Un ragazzino magro, educato, timido, che avrebbe debuttato in Serie A quattro anni dopo al Dall’Ara, il 13 settembre 1981 contro il Cagliari, ma che prima ancora di diventare un campione imparò a diventare bolognese. Con il ritorno sulla panchina della Nazionale torna inevitabilmente anche quel filo che da quasi mezzo secolo lo lega alla città. Un rapporto mai interrotto, fatto di amici, riti, luoghi e indirizzi che ancora oggi rappresentano la sua Bologna. Come Roberto Bullo, amico della primissima ora che per un periodo ospitò Mancini a casa sua. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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