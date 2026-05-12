È il giorno di Unicusano Avellino Basket-Fortitudo Bologna | striscioni della Brancata Irpina colorano la città

Oggi si gioca la terza partita della serie tra la squadra di casa e la formazione ospite al PalaDelMauro. Prima dell'inizio, alcuni tifosi della Brancata Irpina hanno esposto striscioni lungo le strade della città, aggiungendo colore e atmosfera alla giornata. La sfida si svolgerà questa sera, con l'attenzione rivolta soprattutto alle formazioni e ai loro allenatori, senza altre anticipazioni o commenti.

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