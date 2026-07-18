Leonardo Bove è tornato a casa dopo sette mesi al Niguarda, diventando l'undicesimo paziente dimesso dopo l'incidente di Crans-Montana. All'arrivo, ha trovato gli amici ad aspettarlo. La prima giornata includeva momenti di relax con la playstation e il gelato, segnando un ritorno alla normalità dopo oltre sei mesi di ricovero.

L’arrivo a casa, gli amici che lo aspettano, un nuovo inizio dopo più di sei mesi di ospedale. È uscito dal Niguarda anche Leonardo Bove, undicesimo paziente dimesso dopo la tragedia di Crans-Montana. Le bende sul viso, il cappellino calato sulla fronte, la voglia di tornare alla normalità. «Si è comprato dei nuovi controller per la Playstation, ma mi ha chiesto se stasera andiamo a prendere un gelato e fare un giro insieme», sorride il suo miglior amico Leo Lavizzari. Si conoscono dalle elementari, abitano vicino e sono compagni di squadra alla Scarioni: «Non vede l’ora di tornare a fare tutto, ma lo sa che la ripresa sarà graduale: adattarsi ai passaggi della guarigione non sarà facile. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Crans-Montana, il primo giorno a casa di Leonardo Bove dopo sette mesi al Niguarda. La playstation e il gelato con gli amici

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