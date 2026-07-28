Domenica e ieri si sono svolte le elezioni comunali a Lesina, dopo che la precedente tornata era stata annullata per irregolarità nel voto in alcune sezioni. La nuova sindaca è Alessandra Matarante. I risultati definitivi sono stati comunicati questa mattina. La votazione si è svolta regolarmente rispetto alle precedenti irregolarità, con una partecipazione significativa degli elettori. La proclamazione ufficiale della vincitrice è avvenuta poco fa.

Domenica e ieri si sono svolte le elezioni comunali a Lesina dopo che la precedente tornata era stata annullata per irregolarità nel voto in alcune sezioni. Ha vinto Alessandra Matarante, ingegnera e insegnante, alla guida di Lesina Futura; superati gli altri due candidati Primiano Di Mauro e Antonio Trombetta. Eletta sindaca, dunque, Alessandra Matarante. L'articolo Lesina: nuova sindaca Alessandra Matarante Domenica e ieri le elezioni proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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ALESSANDRA MATARANTE È LA NUOVA SINDACA DI LESINA

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