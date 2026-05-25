Elezioni comunali a Palena è Maria Antonietta Verna la nuova sindaca

A Palena, Maria Antonietta Verna è stata eletta nuova sindaca dopo le recenti elezioni comunali. La candidata ha ottenuto la maggioranza dei voti e ha preso il suo incarico. La sua elezione sostituisce il precedente primo cittadino, che non si è ricandidato. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio delle schede e la validazione dei risultati. La nuova amministrazione si prepara a entrare in carica nei prossimi giorni.

Palena ha una nuova prima cittadina, Maria Antonietta Verna, che si è imposta nelle elezioni comunali.Verna, con la lista Rinascita civica per Palena ha ottenuto il 51,36% delle preferenze con 434 voti.Il sindaco uscente Claudio D'Emilio, con la lista Radici e Sviluppo Palena da vivere si è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali 2026, il voto in Capraia: Maria Ida Bessi è la nuova sindaca con il 63,61% dei votiMaria Ida Bessi, 65 anni, è stata eletta sindaca di Capraia con il 63,61% dei voti.

Comunali, il Pd presenta i suoi candidati: a guidare la lista Maria Antonietta RositaniIl Partito Democratico ha annunciato i candidati in vista delle prossime elezioni comunali.

Temi più discussi: Amministrative 2026 a Palena, candidati sindaco e liste; Risultati Palena, Elezioni comunali 2026: candidati e percentuali; Amministrative in Abruzzo, dato complessivo al 15,17% alle ore 12 -.

Amministrative 2026 a Palena, candidati sindaco e listeIn provincia di Chieti si torna alle urne anche a Palena. Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota per il rinnovo di sindaco e giunta comunale. A Palena si sfidano Maria Antonietta Verna sostenuta da Ri ... chietitoday.it

Hai salvato un nuovo articoloI risultati nella città di Palena alle elezioni comunali 2026 su Corriere.it. Rimani aggiornato su voti, affluenza e percentuali ... corriere.it