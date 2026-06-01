Matarante la spunta anche al Consiglio di Stato | a Lesina si tornerà a votare in 4 sezioni
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato che a Lesina si tornerà a votare in quattro sezioni. La decisione si basa sulla validità delle motivazioni presentate dall’associazione “Lesina Futura”. È la seconda volta che la giustizia amministrativa dà ragione alle istanze del gruppo, autorizzando nuove consultazioni elettorali nelle sezioni interessate. La sentenza è definitiva e non sono previste ulteriori impugnative.
Per la seconda volta, la giustizia amministrativa conferma la bontà e la fondatezza delle ragioni sostenute da ‘Lesina Futura’. Dopo la sentenza del Tar Puglia, anche il Consiglio di Stato ha respinto tutti gli appelli, confermando integralmente la necessità di tornare al voto nelle sezioni 1, 2. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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