Matarante la spunta anche al Consiglio di Stato | a Lesina si tornerà a votare in 4 sezioni

Notizia in breve

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato che a Lesina si tornerà a votare in quattro sezioni. La decisione si basa sulla validità delle motivazioni presentate dall’associazione “Lesina Futura”. È la seconda volta che la giustizia amministrativa dà ragione alle istanze del gruppo, autorizzando nuove consultazioni elettorali nelle sezioni interessate. La sentenza è definitiva e non sono previste ulteriori impugnative.