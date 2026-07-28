Il Tribunale civile di Milano ha ordinato la consegna della figlia di un anno dell’imprenditore alla madre, Sara Soldati, entro le 18 di oggi, 28 luglio. La decisione arriva in vista dell’udienza prevista per il 10 agosto, in merito a un’accusa di sottrazione di minore. La difesa dell’imprenditore ha definito le accuse come calunnie e falsità.

Il Tribunale civile di Milano ha disposto la consegna entro le 18 di oggi, martedì 28 luglio, della figlia di un anno dell'imprenditore Leonardo Del Vecchio alla madre, la ex compagna Sara Soldati, in attesa dell'udienza del 10 agosto per il reato di sottrazione di minore. I legali di Del Vecchio, in una nota, definiscono le accuse «false diffamatorie e calunniose», formulate con l'intento «di alterare la percezione dei fatti davanti all'autorità giudiziaria», e annunciano per «le prossime ore», oltre alla querela già presentata «nei confronti della signora Soldati e del suo difensore» (l'avvocata Annamaria Bernardini de Pace, ndr), il deposito di «un ulteriore e corposo supplemento di querela». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Leonardo Del Vecchio, il tribunale di Milano dispone la consegna della figlia alla madre Sara Soldati entro le 18. La difesa: «Calunnie e falsità»

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