Un uomo è indagato per sottrazione di minore e violenza privata dall’ex compagna. La donna afferma di aver avuto pochi minuti con la figlia di un anno, mentre l’indagato nega ogni accusa. La vicenda riguarda il tentativo di mantenere il contatto con la bambina, secondo le versioni delle parti. La procura ha aperto un fascicolo, e si attendono sviluppi sulle dichiarazioni dei soggetti coinvolti.

Leonardo Maria Del Vecchio è accusato dall’ex fidanzata Sara Soldati di violenza privata e sarebbe indagato per sottrazione della figlia minore. Secondo la modella, l’imprenditore le avrebbe consentito di restare con bimba di un anno solo per pochi minuti. Del Vecchio sostiene invece che gli accordi siano stati rispettati e che la donna, inviata a stare con la bimba, non avrebbe accettato di andare altrove “in sicurezza”. L’episodio sarebbe avvenuto a bordo di uno yacht in Sardegna. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sottrazione della figlia minore alla madre Sara Soldati, le 2 versioni

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