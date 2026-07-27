Leonardo Del Vecchio restituisca la figlia alla madre l’ordine del tribunale dopo la denuncia di Sara Soldati | cosa ha deciso la giudice

Il tribunale civile di Milano ha stabilito che entro le 18 di domani Leonardo Maria Del Vecchio deve restituire la figlia di un anno alla madre, Sara Soldati. La decisione arriva dopo la denuncia presentata dalla madre, che aveva richiesto il riconoscimento della custodia. La giudice ha fissato un termine perentorio per l'esecuzione dell’ordine, senza ulteriori proroghe.

Il tribunale civile di Milano ha fissato come termine perentorio le 18 di domani, martedì, Leonardo Maria Del Vecchio dovrà riconsegnare la figlia di appena un anno alla madre, la modella e influencer Sara Soldati. Nel decreto i giudici scrivono che «questa situazione deve cessare», ricordando che il provvedimento arriva «nell’esclusivo interesse» della bambina. La piccola resterà con Soldati almeno fino al 10 agosto, data fissata per l’udienza in cui il tribunale entrerà nel merito della vicenda. Fonti vicine all’erede dell’impero Luxottica interpellate da Repubblica alla domanda se verrà rispettato l’ordine, hanno risposto senza esitazioni: «Assolutamente sì». 🔗 Leggi su Open.online

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