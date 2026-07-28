Legacoop | ok alle Zes | In Romagna servono

Allargare anche all’ Emilia-Romagna, e alla Romagna in particolare, l’esperienza delle Zes, (Zone economiche speciali) che prevedono incentivi a partire da un minor carico burocratico. Legacoop Romagna – che associa 352 cooperative nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che complessivamente sviluppano un valore della produzione pari a 8 miliardi di euro e occupano più di 28mila lavoratori e oltre 320mila soci – sposa la proposta, lanciata sulle colonne de Il Resto del Carlino, del presidente di Abi, Antonio Patuelli, di allargare ad altre aree del Paese l’esperienza delle Zes. Questi strumenti sono nati nel 2024 per sostenere lo sviluppo e la crescita delle Regioni interessate e oggi sono sperimentate in prevalenza nel sud Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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