Tre anni fa l' alluvione in Romagna Legacoop | Sui rimborsi c' è stato cambio di passo ma siamo solo a metà percorso

Tre anni dopo l’alluvione che colpì la Romagna, i rappresentanti di Legacoop Romagna hanno fatto il punto sulla situazione dei rimborsi e delle misure di recupero adottate. In questi anni, sono stati fatti alcuni progressi, anche se il percorso non è ancora concluso. Durante le celebrazioni per il terzo anniversario, sono stati evidenziati i cambiamenti nelle procedure e le difficoltà ancora presenti. La discussione si concentra su cosa è stato realizzato finora e su cosa resta da affrontare per completare il processo di ricostruzione.

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