Tre anni fa l' alluvione in Romagna Legacoop | Sui rimborsi c' è stato cambio di passo ma siamo solo a metà percorso
Tre anni dopo l’alluvione che colpì la Romagna, i rappresentanti di Legacoop Romagna hanno fatto il punto sulla situazione dei rimborsi e delle misure di recupero adottate. In questi anni, sono stati fatti alcuni progressi, anche se il percorso non è ancora concluso. Durante le celebrazioni per il terzo anniversario, sono stati evidenziati i cambiamenti nelle procedure e le difficoltà ancora presenti. La discussione si concentra su cosa è stato realizzato finora e su cosa resta da affrontare per completare il processo di ricostruzione.
A tre anni dalla terribile alluvione in Romagna cosa ha funzionato? E cosa rimane da fare? I cooperatori di Legacoop Romagna fanno il punto della situazione in occasione del terzo anniversario della tragedia. "L’impatto dell’alluvione sulla cooperazione di Legacoop Romagna, come è noto, fu enorme. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Alluvione in Romagna, tre anni dopo: ricostruzione, risarcimenti e nodi ancora aperti sul Pai Po
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dopo quanto detto da Corona l'altra sera (mi aspettavo di più, ma questo è un altro discorso) vorrei consigliarvi questo pezzo qui tuttomercatoweb.com/serie-a/esclus… di tre anni fa. È un po' lunga, ma se volete una visione diversa credo sia da leggere x.com
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