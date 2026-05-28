Approvate le tariffe minime per il facchinaggio Legacoop Romagna | Un presidio di legalità a tutela dei lavoratori

Notizia in breve

Sono state approvate le tariffe minime per il facchinaggio nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per il 2026. Le nuove tariffe sono state definite come linee guida e rappresentano un riferimento per le attività di facchinaggio nella regione. Legacoop Romagna ha commentato che questa misura serve a tutelare i lavoratori e garantire un livello minimo di compenso.