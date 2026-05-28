Approvate le tariffe minime per il facchinaggio Legacoop Romagna | Un presidio di legalità a tutela dei lavoratori

Da cesenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state approvate le tariffe minime per il facchinaggio nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per il 2026. Le nuove tariffe sono state definite come linee guida e rappresentano un riferimento per le attività di facchinaggio nella regione. Legacoop Romagna ha commentato che questa misura serve a tutelare i lavoratori e garantire un livello minimo di compenso.

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“Approvate le nuove tariffe orientative minime 2026 per i lavori di facchinaggio nelle province di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini. Il rinnovo degli accordi sulle tariffe, utili come parametri indicativi del rischio di illegalità, sono stati siglati nei giorni scorsi nei vari tavoli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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