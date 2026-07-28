Lega Serie A Simonelli | Appoggiamo scelta Malagò ora avanti uniti

Da sportmediaset.mediaset.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lega Serie A ha espresso sostegno alla decisione di Malagò di assumere un nuovo ruolo. Un rappresentante della Lega ha anche rivolto auguri di buon lavoro a Roberto Mancini e Claudio Ranieri, che sono stati nominati in incarichi di rilievo nella Federazione Italiana Giuoco Calcio. La dichiarazione è stata rilasciata da un esponente della Lega, che ha ribadito l’unità tra le parti.

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"A nome della Lega Calcio Serie A e mio personale rivolgo a Roberto Mancini e Claudio Ranieri i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi prestigiosi incarichi in Figc. Dopo ore intense e certamente non semplici, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. È importante adesso guardare avanti con senso di responsabilità, unità e spirito di collaborazione. Sono certo che entrambi sapranno mettere le proprie competenze al servizio del calcio italiano, lavorando insieme a tutte le componenti per favorirne la ripartenza e riportarlo ai livelli che la sua storia e la sua tradizione meritano". Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A e vice presidente vicario della Figc, dopo l'ufficialità delle nomine di Mancini a ct dell'Italia e di Ranieri a direttore tecnico. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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