Malagò Maldini e Leonardo | l' arrivo in Lega Serie A

Malagò, Maldini e Leonardo si preparano a incontrare i club di Serie A per discutere del futuro commissario tecnico della nazionale. Il presidente, il direttore tecnico e l’advisor della Figc sono pronti a presentarsi e a illustrare le prossime mosse sulla scelta del nuovo allenatore. L’appuntamento è fissato nei prossimi giorni. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali nomi o decisioni definitive, solo incontri preliminari con le società del massimo campionato italiano.

Il presidente, il dt e l'advisor della Figc pronti a presentarsi ai club e a parlare del prossimo ct azzurro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Assemblea Lega Calcio, l'arrivo di Malagò, Maldini e Leonardo

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#Maldini con Leonardo, Simonelli, De Siervo e Malagò in Lega Serie A via @AntoVitiello x.com

Malagò 'Maldini direttore tecnico e Leonardo advisor' reddit

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