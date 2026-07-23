Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, si è recato presso la sede della Lega Serie A. L’obiettivo dell’incontro è discutere con i presidenti delle squadre di calcio sulla nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto dell’incontro. Maldini e Leonardo sono presenti nello stesso luogo, senza comunicazioni ufficiali su eventuali interventi o partecipazioni. La riunione si svolge in un contesto di confronto tra le parti coinvolte nel calcio professionistico.

Il presidente della Figc Giovanni Malagò è appena arrivato nella sede della Lega di Serie A per incontrare i presidenti e fare il punto sul nuovo commissario tecnico della Nazionale. Con lui il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. I tre sono arrivati su due auto separate e prima di entrare in assemblea dall'ingresso posteriore si sono limitati ad un rapido saluto "Buongiorno" ai cronisti presenti all'esterno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Malagò, Maldini e Leonardo arrivati in sede Lega Serie A

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Malagò 'Maldini direttore tecnico e Leonardo advisor' reddit

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