Lecco una neonata di soli tre giorni resta chiusa in auto sotto il sole | salvata da una poliziotta fuori servizio
Una neonata di tre giorni è rimasta chiusa in un'auto sotto il sole a Lecco. Una poliziotta fuori servizio ha notato la vettura e ha aperto lo sportello, portando via la bambina. I genitori erano presenti e apparivano sconvolti, senza riuscire a intervenire prima dell'intervento. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno verificato le condizioni della neonata. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause del fatto.
Lecco, 28 luglio 2026 – Dentro, chiusa in macchina, sotto il sole, una neonata di tre giorni. Fuori, i genitori, disperati e in lacrime, che non sanno cosa fare. Per fortunata stava passando una ufficiale della Polizia locale di Lecco: sebbene fuori servizio ha subito preso in mano e risolto la situazione. Lunedì pomeriggio una ufficiale della Polizia locale di Lecco fuori servizio stava passando vicino all'ospedale di Lecco. Ha notato un uomo e una donna molto agitati urlare vicino ad un'utilitaria. Ha subito compreso la situazione: in auto c'era una bimba appena nata chiusa dentro. [email protected] L’imprevisto alle dimissioni. Lei e la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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