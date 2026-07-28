Lecco una neonata di soli tre giorni resta chiusa in auto sotto il sole | salvata da una poliziotta fuori servizio

Notizia in breve

Una neonata di tre giorni è rimasta chiusa in un'auto sotto il sole a Lecco. Una poliziotta fuori servizio ha notato la vettura e ha aperto lo sportello, portando via la bambina. I genitori erano presenti e apparivano sconvolti, senza riuscire a intervenire prima dell'intervento. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno verificato le condizioni della neonata. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause del fatto.