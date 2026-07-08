Walter ha passato 30 anni a costruire il proprio ristorante a Roma, convinto che il lavoro fosse il modo migliore per prendersi cura della famiglia. Fiorella, sua moglie, ha imparato a conviverci. Ma quando la figlia Martina annuncia una gravidanza inattesa, qualcosa si rompe. Walter reagisce con una freddezza che lascia Fiorella sola proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di lui. È da qui che parte Prendiamoci una pausa, il film scritto e diretto da Christian Marazziti, già autore di Sconnessi. E che va in onda in prima visione stasera in tv alle 21.15 su Sky Cinema e in streaming su Now. Marco Giallini e Claudia Gerini, che il pubblico ricorda già insieme in Una famiglia perfetta (2012), guidano un cast corale che comprende anche Fabio Volo, Ilenia Pastorelli e Aurora Giovinazzo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tre coppie, 3 generazioni, una sola domanda: cosa resta di un amore quando lo si guarda da fuori: stasera in tv c'è "Prendiamoci una pausa"

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