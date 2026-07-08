Tre coppie 3 generazioni una sola domanda | cosa resta di un amore quando lo si guarda da fuori | stasera in tv c' è Prendiamoci una pausa
Walter ha passato 30 anni a costruire il proprio ristorante a Roma, convinto che il lavoro fosse il modo migliore per prendersi cura della famiglia. Fiorella, sua moglie, ha imparato a conviverci. Ma quando la figlia Martina annuncia una gravidanza inattesa, qualcosa si rompe. Walter reagisce con una freddezza che lascia Fiorella sola proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di lui. È da qui che parte Prendiamoci una pausa, il film scritto e diretto da Christian Marazziti, già autore di Sconnessi. E che va in onda in prima visione stasera in tv alle 21.15 su Sky Cinema e in streaming su Now. Marco Giallini e Claudia Gerini, che il pubblico ricorda già insieme in Una famiglia perfetta (2012), guidano un cast corale che comprende anche Fabio Volo, Ilenia Pastorelli e Aurora Giovinazzo. 🔗 Leggi su Amica.it
Ha cresciuto tre femminili che nessuno voleva... 21 anni dopo, lo hanno salvato in tribunale
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 8 Luglio 2026 - Prendiamoci una pausa
Il Real lo fa fuori, è un colpo da Juve: c’è una sola condizioneIl Real Madrid ha deciso di cedere un calciatore, aprendo una possibilità per la Juventus di acquisirlo.
Si parla di: Prendiamoci una pausa su Sky Cinema Uno; Prendiamoci una pausa su Sky Cinema Romance.
Tre coppie di fronte alla frase, 'prendiamoci una pausa'Tre coppie, tre età diverse, di fronte a un'unica difficile decisione: quella di prendersi una pausa di riflessione. Questo il tema principale di 'Prendiamoci una pausa' , commedia brillante a più ... ansa.it