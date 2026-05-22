Roma lascia i figli piccoli da soli in auto sotto il sole per andare nei negozi | madre denunciata

Una donna è stata denunciata a Roma dopo aver lasciato i figli piccoli in auto sotto il sole mentre si recava nei negozi. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto da un passante che si è insospettito per il pianto dei bambini e l’auto parcheggiata in una zona molto calda. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno preso in custodia i piccoli, che si trovavano in condizioni di disagio a causa delle alte temperature.

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