Roma lascia i figli piccoli da soli in auto sotto il sole per andare nei negozi | madre denunciata

Da notizieaudaci.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata denunciata a Roma dopo aver lasciato i figli piccoli in auto sotto il sole mentre si recava nei negozi. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto da un passante che si è insospettito per il pianto dei bambini e l’auto parcheggiata in una zona molto calda. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno preso in custodia i piccoli, che si trovavano in condizioni di disagio a causa delle alte temperature.

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L’allarme dato da un passante vicino via del Corso e l’intervento immediato degli agenti. Sono stati il pianto dei bambini e l’attenzione di un cittadino a evitare conseguenze che avrebbero potuto diventare molto più gravi. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel centro di Roma, nei pressi di via del Corso, dove due bambini piccoli sono stati trovati soli all’interno di un’auto parcheggiata al sole. A dare l’allarme è stato un passante che, dopo aver sentito i piccoli piangere dall’interno dell’abitacolo, ha richiesto l’intervento di una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata nei controlli nella zona. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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